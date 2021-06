Candidata presidencial peruana lidera manifestação com milhares de apoiantes contra "fraude"

O candidato do partido Peru Libre recebeu até agora 50,141% dos votos © AFP

A candidata presidencial peruana Keiko Fujimori organizou no sábado um comício de protesto em Lima, com milhares de apoiantes que marcharam para reafirmar as acusações de "fraude na mesa de voto" após o escrutínio que disputou com Pedro Castillo.

Fujimori dirigiu-se aos seus apoiantes a partir de uma plataforma instalada num camião que exibia um grande slogan que dizia "democracia sim, comunismo, não".

Enquanto os apoiantes gritavam "não à fraude" e "respeitem o meu voto", a candidata do partido de direita Força Popular agradeceu aos grupos que organizaram a manifestação "para pedir que o seu voto seja respeitado".

"Esta é a expressão mais democrática do que 50% dos peruanos representam", disse, antes de frisar que quer que o país tenha "uma mudança, mas uma mudança em frente".

A partir daí, reiterou que desde segunda-feira, o partido começou a receber queixas de cidadãos sobre "centenas de irregularidades" alegadamente cometidas durante o processo eleitoral e que, por esta razão, o partido apresentou mais de 800 pedidos de anulação de votos perante o Júri Nacional de Eleições (JNE).

Fujimori disse que o partido de Castillo, Perú Libre, não quer que estes pedidos de anulação sejam analisados "porque eles têm a consciência suja.

"Declarei claramente que respeito os órgãos eleitorais, não os insultos ou ameaço como fazem os meus opositores, mas o que queremos é uma eleição transparente", reiterou,

Há dias que apoiantes pró-Fujimori protestam diante da casa do presidente do Júri Nacional Eleitoral (JNE), Jorge Luis Salas, que deve decidir sobre os pedidos de nulidade, a quem acusam de ser "terrorista".

Enquanto a candidata se dirigia aos seus apoiantes, o Gabinete Nacional de Eleições (ONPE) atualizou os números das eleições de domingo passado, que com 99,925% dos votos contados dão a Castillo uma vantagem de 49.710 votos sobre Fujimori.

Em percentagem de votos válidos, o candidato do partido Peru Libre recebeu até agora 50,141% dos votos e a candidato do partido Força Popular 49,859%.

A JNE não proclamará o vencedor das eleições até que reveja as centenas de pedidos de anulação dos cadernos eleitorais, a maioria dos quais foram apresentados por Fujimori.

Os peritos eleitorais dizem que este processo poderá levar entre uma a duas semanas.