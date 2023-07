Candidato do Vox prevê resultado "heróico" do partido nas eleições espanholas

Santiago Abascal, líder do Vox © Javier Lizon/EPA (arquivo)

O candidato do Vox à presidência do governo espanhol, Santiago Abascal, afirmou este domingo que o partido irá ter um resultado "heróico" nas eleições e incentivou os eleitores a votarem por uma "mudança de rumo" em Espanha.

Depois de exercer o direito de voto no Colégio Cristo Rey, em Madrid, onde se deslocou por volta das 11h15, garantiu aos jornalistas que espera uma "mobilização massiva" para que os espanhóis "decidam o seu futuro", algo que, na sua opinião, não acontecia "há muito tempo".

Espanha vota este domingo em eleições legislativas com as últimas sondagens a darem a vitória da direita e a derrota do atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez.

Santiago Abascal criticou a atitude dos seus adversários e dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral.

"O apoio que recebermos vai ser heróico, porque não conseguimos fazer nenhuma campanha em que houvesse mais alguma coisa - com uma posição dos media, na sua maioria, e dos adversários políticos instalados na mentira, na demonização e na deturpação do discurso do Vox", afirmou.

Da mesa de voto, o líder do Vox - que reconheceu ter esquecido o documento de identidade em casa e, portanto, se atrasou cerca de 15 minutos em relação ao horário que previa votar - agradeceu o trabalho dos procuradores, chefes de mesa e das Forças de Segurança do Estado.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.