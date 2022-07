Candidato republicano a governador de Nova Iorque alvo de ataque. Suspeito detido

Lee Zeldin, candidato republicano a governador de Nova Iorque © Michael M. Santiago/AFP

O candidato republicano a governador de Nova Iorque foi atacado na quinta-feira por um homem armado com uma faca norte daquele Estado norte-americano, mas o congressista escapou ileso, garantiu fonte da candidatura.

Um vídeo do evento em Perinton, publicado na rede social Twitter, mostra um homem a subir ao palco e a agarrar o braço de Lee Zeldin, antes de ambos caírem no chão, com vários membros da campanha a intervirem.

O atacante foi detido e o congressista continuou o discurso.

Zeldin disputa, em novembro, o cargo com a atual governadora, a democrata Kathy Hochul.

O presidente do Partido Republicano de Nova Iorque, Nick Langworthy, disse à agência de notícias Associated Press que não tinha quaisquer detalhes sobre o atacante ou a sua arma, mas trocou depois mensagens de texto com Zeldin enquanto o congressista falava à polícia.

Langworthy disse que Zeldin tinha "apenas um pequeno arranhão".

Hochul, em comunicado, condenou o ataque e disse estar "aliviada por saber que o congressista Zeldin não foi ferido e que o suspeito está sob custódia".

Zeldin, um tenente-coronel na reserva, tem representado o leste de Long Island no Congresso desde 2015, é um apoiante do ex-Presidente Donald Trump e esteve entre os republicanos no Congresso que votaram contra a certificação dos resultados das eleições de 2020.