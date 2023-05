O projeto milionário de Scorsese para a Apple Tv, Killers of the Flower Moon teve ontem uma apoteótica reação na seleção oficial fora de competição. Aplausos de pé durante minutos para aclamar um Martin Scorsese bem sorridente e um Leonardo DiCaprio extremamente emocionado. Um policial que narra a história verdadeira dos crimes na comunidade dos índios Osage na América dos anos 30. Em formato de odisseia, este épico de mais de três horas começa a um ritmo lento para depois entrar numa combustão de cinema que faz da mise-en-scène de Scorsese uma sinfonia visual.

A NOS Audiovisuais, através da Paramount, passará o filme nas salas portuguesas antes de ir para o streaming.

Na competição, destaque para About Dry Grasses, do turco Nuri Bilge Ceylan, estudo de um personagem, a dimensão moral de um professor de uma escola de província quando é acusado por uma aluna preferida de uma espécie de assédio. Ceylan a filmar a cultura do cancelamento e um certo snobismo intelectual. Enquanto isso, no Marché du Film, alguma agitação com um projeto televisivo. Ainda não tem título mas é uma aposta grande da Parthé: a saga da família Grimaldi do Mónaco. Óbvio que depois do sucesso de Versailles e The Crown, isto era inevitável.