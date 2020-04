Cantora espanhola Luz Casal telefona todos os dias a admiradores

Luz Casal completa 62 anos em novembro © EPA

Por Miguel Fernandes 14 Abril, 2020 • 11:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nestes dias de confinamento e distanciamento social, a cantora espanhola Luz Casal escolheu aproximar-se dos seus fãs telefonando aos muitos que a procuram nas redes sociais.

Luz Casal, que vai completar 62 anos em novembro, nasceu na Galiza, viveu nas Astúrias e ainda não tinha 20 anos quando se mudou para Madrid, onde construiu uma fulgurante carreira na cena musical espanhola, sucesso conseguido também em vários países com a venda de mais de cinco milhões de discos ao longo de quase 40 anos de carreira.

Mas, nestes dias marcados pelo confinamento em casa e pela catadupa de ações e manifestações nas redes sociais, a cantora escolheu falar, diretamente, ao telefone, com as pessoas. E com todo o tipo de pessoas; jovens, idosos, pessoas sós que estão em casa, doentes hospitalizados, espanhóis de todas as regiões e admiradores que vivem no Chile, no México, na Alemanha e no Japão. E vai continuar a ligar, todos os dias, até que o confinamento termine.

Confessa que perante a situação que se vive "quis fazer algo mais para lá da música". Aliás, avisou que não iria cantar ao telefone mas apenas falar e, sobretudo, ouvir.

A reação das pessoas que recebem as suas chamadas é surpreendente (até porque muitos são indicados por familiares sem imaginarem que a cantora lhes poderá ligar) e pode ser testemunhada nos vídeos que são colocados, diariamente, nas suas páginas do Facebook ou do Instagram. De gente mais nova a pessoas com mais de 90 anos - como foi o caso do casal galego Cholin e Carmiña - que nem acreditam que do outro lado da linha está... Luz Casal, a cantora.

Casal descreve estes encontros telefónicos como sendo "uma viagem ao centro do ser humano" e "um mapa pelas diferentes pessoas - idades, estratos sociais e regiões de Espanha - que o vírus vai apanhando".

Uma cantora que, neste momento, não escolheu cantar para chegar aos seus admiradores mas falar e ouvir, sobretudo ouvir. E algumas vezes, lidar com certas situações que experiencia ao telefone não tem sido fácil e até tem tirado o sono a Luz Casal.

A espanhola diz que é só "um pouquinho de esforço" mas que é muito importante estabelecer esta ligação "pessoa a pessoa" para ouvir angústias, tristezas mas também partilhar alegria. Uma ação que está a ser destacada em Espanha e até a dar um novo sentido, por estes dias, à sua muito conhecida "Piensa en Mi". Mas Luz Casal escolhe outra música para este momento. Pode ser encontrada no seu disco mais recente "Que Corra El Aire" editado em 2018; "Volver a Comenzar". Um recomeço que há de ser relembrado mais tarde por muitos fãs de Luz Casal.

Ouça a entrevista de Miguel Fernandes com Luz Casal. 00:00 00:00

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19