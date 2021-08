Caos em Cabul. Vídeo mostra bebé a ser entregue a soldados norte-americanos no aeroporto

Nos últimos dias, milhares de pessoas têm tentado fugir do país © Direitos reservados

É o retrato do desespero. Uma menina teve de ser entregue nos braços de soldados norte-americanos, por cima de um muro no aeroporto de Cabul, no Afeganistão.

As imagens, divulgadas pela BBC, mostram a criança a atravessar para o outro lado com a ajuda do exército dos Estados Unidos da América, numa altura em que o caos no aeroporto internacional Hamid Karzai.

Nos últimos dias, milhares de pessoas têm tentado fugir do país, após a tomada do poder pelos taliban. Os guerrilheiros têm disparado tiros contra os que tentam chegar ao aeroporto.