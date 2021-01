Capitão Sir Tom Moore internado com Covid-19

© AFP

Por TSF 31 Janeiro, 2021 • 18:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O capitão Tom Moore, responsável por uma das maiores campanhas de angariação de fundos da história do Serviço Nacional de Saúde britânico, está internado com Covid-19, informaram os seus familiares.

Numa nota publicada na conta do ex-oficial do Exército britânico, a filha revela que o pai esteve a receber tratamento devido a uma pneumonia, tendo posteriormente realizado um teste que confirmou a infeção por coronavírus.

Esteve em casa connosco até hoje, quando precisou de ajuda artificial para respirar. Está em tratamento numa enfermaria", revela Hannah, que deixou elogios aos profissionais de saúde que o têm tratado nos últimos dias.

"O atendimento médico que ele recebeu nas últimas semanas tem sido notável e sabemos que a equipa maravilhosa do Hospital de Bedford fará tudo o que poder para deixá-lo confortável e, com sorte, voltar para casa o mais rápido possível", lê-se na nota partilhada no Twitter.

Tom Moore, tornou-se um símbolo da luta contra a Covid-19, durante a primeira vaga da pandemia, depois de se ter proposto percorrer a pé (com a ajuda de um andarilho) dezenas de quilómetros para angariar fundos para o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. Uma missão onde conseguiu arrecadar 37 milhões de euros.

No dia do seu centenário, a rainha Isabel II ordenou-o Cavaleiro, numa cerimónia realizada no castelo de Windsor.