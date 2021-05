Capturados 20 elefantes que invadiam zona residencial perto da Reserva Especial de Maputo

© Photo by David Clode on Unsplash

Por Lusa 07 Maio, 2021 • 22:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades moçambicanas capturaram hoje 20 elefantes de um total de 45 que têm invadido um espaço residencial próximo à Reserva Especial de Maputo, no sul de Moçambique, anunciou fonte oficial.

Os animais têm provocado estragos nos campos agrícolas e em residências da localidade de Salamanga, em Matutuine, e as autoridades decidiram levá-los para uma área de conservação mais ampla: o Parque Nacional de Zinave, localizado na província de Inhambane, disse à comunicação social Miguel Gonçalves, administrador da Reserva Especial de Maputo.

"O número de elefantes está a crescer consideravelmente e, consequentemente, alguns grupos de elefantes começam a procurar espaços fora da reserva, trazendo com isso algum potencial conflito com as comunidades", declarou.

Segundo a fonte, além de evitar o conflito, a decisão de levar os animais para uma nova área está dentro das estratégias que têm sido desenvolvidas para repovoar a população de elefantes em reservas e parques de todo país.

Ocupando uma área de 1.040 quilómetros quadrados, a Reserva Especial de Maputo foi estabelecida em 1960 e está localizada a 68 quilómetros do centro da capital, Maputo.

O Governo moçambicano e parceiros têm estado a implementar vários projetos para preservar o ecossistema nesta área, considerada um santuário da vida selvagem junto à costa e também na fronteira mais a sul entre Moçambique e África do Sul.

A caça furtiva em Moçambique tem sido uma grave ameaça à vida selvagem no país, tendo reduzido drasticamente algumas espécies, segundo dados oficiais.

De acordo com os últimos dados da ANAC, desde 2009, o país perdeu pelo menos dez mil elefantes e, só na Reserva do Niassa, com uma extensão de 42.400 quilómetros quadrados, o número total desta espécie passou de 12.000 para 4.400 em três anos (entre 2011 e 2014).

Relatórios mais recentes indicam que o país perdeu, entre 2011 e 2016, 48% da população de elefantes.