Carlos III oficialmente proclamado rei na manhã deste sábado

Carlos III será oficialmente proclamado rei este sábado de manhã, após uma reunião do Conselho de Adesão, anunciou o Palácio de Buckingham.

O órgão formal que supervisiona a sucessão da rainha Isabel II vai reunir-se a partir das 10h00 de sábado, com um primeiro pronunciamento público na varanda do Palácio St. James, em Londres, às 11h00.

O Reino Unido vai manter um período de "luto real" até sete dias após a celebração do funeral da rainha Isabel II, cuja data será confirmada "oportunamente".

Pelas 18h00 desta sexta-feira, o rei Carlos III deverá fazer a primeira comunicação televisiva para manifestar ao país o compromisso no cumprimento dos deveres como novo chefe de Estado e prestar homenagem à mãe e soberana.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.