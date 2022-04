Carlos Moedas considera que vitória de Macron é "vitória da Europa"

Emmanuel Macron e Carlos Moedas © DR

Por Lusa 24 Abril, 2022 • 21:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ex-comissário europeu Carlos Moedas felicitou este domingo Emmanuel Macron pela reeleição nas presidenciais francesas, considerando que esta "é a vitória da Europa e dos valores da democracia e da liberdade".

Numa mensagem, escrita em francês, publicada perto das 20h00 na sua conta oficial no Twitter, Carlos Moedas, além de Emmanuel Macron, felicita também "o povo francês".

O centrista Emmanuel Macron foi este domingo reeleito Presidente de França, obtendo entre 57,6% e 58,20% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,80% e 43% de Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita, segundo as primeiras projeções.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, o centrista Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine Le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições deste domingo.

"Caro Presidente, caro Emmanuel Macron, felicito-te. Felicito o povo francês. A tua vitória é a vitória da Europa e dos valores da democracia e da liberdade", lê-se na publicação de Carlos Moedas.

Carlos Moedas foi comissário europeu, responsável pela Investigação, Inovação e Ciência, entre 2014 e 2019.