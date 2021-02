Carnaval: "agoniza mas não morre!"

© Reprodução parcial da capa da Folha de São Paulo

Por Ricardo Alexandre 16 Fevereiro, 2021 • 10:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Enquanto disseca os resultados eleitorais de domingo e a prisão do rapper Hasel na reitoria da universidade de Lerida esta manhã, o diário catalão La Vanguardia, na edição electrónica, diz que se estende nos EUA uma nova mutação genética do coronavirus... essa mutação modifica a proteína "S" de um modo que parece aumentar o grau de contágio... já se registaram sete casos independentes - sem relação uns com os outros - dessa mutação na América, mas também no Egito, na Índia e na Dinamarca.

No Libération em França, uma foto de alguém a tirar uma fotografia com o telemóvel, mas o título é como se as palavras saíssem da boca de uma polícia de fronteira: "passaporte vacinal se faz favor"... abrir o turismo aos visitantes que possam demonstrar ter a vacina tomada: a ideia interessa ao setor do turismo e põe-se em prática em alguns países. A França está reticente.

No Figaro, "não confinamento: será que Macron ganhou a aposta? A aposte dele... quinze dias depois da decisão de não confinar o país, a explosão de casos alertada pelos cientistas não aconteceu. O chefe de estado quer ver a estratégia validade mas continua prudente face à emergência das variantes.

No Le Monde, faz-se uma pergunta: "Covid Zero: é possível em França?"... vários países da Ásia Pacífico travaram a circulação do vírus apenas por regras de isolamento e controlo estrito, retomando então uma vida quase normal... A estratégia asiática, explica este diário francês, passa por uma etapa de reconfinamento depois do triângulo, ou do tríptico testar-rastrear-isolar. O jornal conclui que os obstáculos para a aplicação desta estratégia em França são múltiplos...

Na manchete do jornal, Birmânia, revolta de uma geração... os manifestantes continuam nas ruas, duas semanas após o golpe da junta militar e os grevistas juntam-se aos protestos... a internet é regularmente cortada, o exercito prepara a repressão, há tanques nas ruas de Rangun. Os jovens estão na dianteira dos protestos e dizem que vão até ao fim, quaisquer que sejam os riscos...

A imprensa espanhola, tal como já disse na edição em papel do Vanguardia, faz as contas aos resultados das eleições na Catalunha... o El país diz que os secessionistas procuram um pacto para neutralizar o socialista Salvador Illa... ERC, Juntx e CUP querem acelerar uma investidura de Pere Aragonês, o candidato a presidente do governo regional pela Esquerda Republicana do detido Oriol Junqueras, que classifica os socialistas de corruptos, símbolos de uma "monarquia corrupta e decadente"...

Na Folha de São Paulo, há um neón da obra Samba Exaltação de Felipe Moraes, no Mirante do Vale, o prédio mais alto de São Paulo, as luzes citam trechos de músicas que aludem à tristeza pela falta de folia neste Carnaval nunca imaginado assim no Brasil... nessas luzes, lemos a frase: agoniza mas não morre!

Ao lado, a realidade. Em Manaus, estão a morrer cinco vezes mais do que nas outras capitais estaduais...