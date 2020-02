Carnaval em Wuhan? É "mais um dia de bloqueio"

João Pedrosa vive em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

Por João Pedrosa 24 Fevereiro, 2020 • 13:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O meu Domingo Gordo de 2020, pouco teve de Carnaval e essencialmente foi marcado pela tranquilidade associada à condição atual de Wuhan.

No entanto, o final da tarde de ontem foi um pouco mais animado, pois foi necessário ir à rua realizar a recolha de frescos (hortaliça, legumes). As atividades no exterior obrigam sempre a cuidados especiais com o vestuário. É necessário assegurar uma boa proteção, onde a máscara (respiratória) é uma das peças mandatórias.

Assim este ano posso afirmar que me mascarei no Carnaval! Hoje, 24 fevereiro de 2020 é dia de uma celebração milenar aqui na China - o dia do Dragão. Para Wuhan será apenas mais um dia de bloqueio.

Foi comunicado pelas autoridades que será permitido a não-residentes de Wuhan saírem da cidade desde que não apresentem sintomas da doença e nunca terem estado em contacto com pacientes infetados. Aqueles que forem autorizados a sair estão obrigados a realizar uma quarentena no seu local de destino.

Desde que não apresentem sintomas, os não-residentes de Wuhan podem sair da cidade © Cortesia João Pedrosa

Em 24 províncias não há qualquer notícia de novos casos. Fora de Hubei foram referidos 18 casos de infeções e declarada uma morte. Excluindo Wuhan, na província de Hubei foram registados 50 novos pacientes com COVID-19 e 19 óbitos. A cidade continua a apresentar os números mais elevados com 348 casos e 131 mortes. Seis províncias na China reduziram o nível de emergência.

O governo central chinês anunciou hoje que um projeto sobre a proibição do comércio ilegal de vida selvagem e a restrição do consumo de animais selvagens será brevemente promulgado. A China está a desenvolver um plano económico para compensar o impacto sofrido devido ao surto de coronavírus.

No exterior, é preciso assegurar uma boa proteção © Cortesia João Pedrosa

Em conferência de imprensa Cong Liang, Secretário-geral da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, afirmou que a China irá superar o revés sofrido e que desenvolverá todos os esforços para manter um crescimento económico estável. Um conjunto de várias medidas para ajudar as empresas foi anunciado. É dado especial enfoque às pequenas empresas e entre as principais medidas figuram os cortes e redução de impostos e taxas. O Secretário-geral acrescentou que o impacto sofrido será limitado e de curto prazo.

João Pedrosa em Wuhan (24 de Fevereiro de 2020)