Carrinha da embaixada portuguesa continua viagem rumo à fronteira com a Moldávia

Carros passam por destroços de rockets nas estradas ucranianas

Uma noite passada em viagem permanente, com poucas paragens pelo meio. O percurso já vai longo, até porque a carrinha saiu de Kiev na manhã desta sexta-feira. Com o dia a nascer, o principal objetivo dos 14 portugueses que seguem numa carrinha da embaixada portuguesa rumo à fronteira com a Moldávia continua intacto: chegar o quanto antes a solo moldavo.

Apesar das dificuldades na rede, a TSF consegue falar com João Moreira, um dos portugueses a bordo, numa rara paragem que a carrinha da embaixada portuguesa faz. Durante a noite, não houve tempo para isso. Às primeiras horas do dia, há que parar para tentar comprar comida.

"Estamos parados num supermercado para comprar comida, porque até agora não tínhamos comprado nada de jeito. Nos supermercados e nas bombas de gasolina só havia álcool ", conta João Moreira.

Militares continuam na estrada

Perto da cidade de Dunayevtsy, no oeste do país, o grupo de 14 portugueses consegue encontrar um cenário diferente: há comida e até água disponível para venda. "Acho que esta parte já não é afetada pela guerra", arrisca o português de 26 anos.

Ainda assim, durante o percurso a presença militar viu-se nas estradas. "Cruzámo-nos com militares ucranianos e com uma comitiva da Rússia", descreve João. Mas a carrinha não foi mandada parar em nenhum posto de controlo. "Acho que já ninguém está virado para isso neste momento. O país está desesperado. Penso que não estejam sequer a desviar recursos para isso."

Até chegar à Moldávia, a distância prevista não é tão longa quanto isso. Sensivelmente 100 quilómetros. Mas ainda é uma incógnita o tempo que vão demorar até transpor a fronteira. "É muito relativo. O GPS dizia-nos que íamos demorar duas horas para chegar a um ponto e demorávamos seis ou sete horas", relata.

Na fronteira, o controlo é apertado, mas João acredita que a passagem está "garantida". A conversa tem de terminar, até porque é hora de seguir viagem. Pelo meio, lá se ouve um choro que não deixa enganar, a bordo estão também duas crianças e um bebé. A chamada termina, mas há tempo ainda para um sinal de confiança: "Estou com a embaixada. Confio neles".