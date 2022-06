Carro atropela multidão em Berlim. Há pelo menos um morto e 30 feridos

Por Carolina Rico 08 Junho, 2022 • 10:24 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas depois de um carro ter atropelado um grande grupo de pessoas numa esplanada em Berlim, na Alemanha.



"Acredita-se que um homem tenha conduzido contra um grupo de pessoas. Ainda não se sabe se foi um acidente ou um ato deliberado", disse a polícia de Berlim no Twitter.

O condutor foi detido no local, depois de ter sido imobilizado por pessoas que estavam no local ao sair do carro.

Citado pela Deutsche Welle, o porta-voz de da polícia de Berlim, Martin Dams, disse que o condutor invadiu o passeio de avenida comercial muito frequentada, a Kurfuerstendamm.

Segundo testemunhas, o carro seguia a grande velocidade e acabou por chocar contra a montra de uma loja.

Foi acionado um helicóptero de emergência médica e mais de 130 elementos da polícia e serviços de emergência ocorreram ao local.

A aevnida Kurfuerstendamm é perto da rua onde, no dia 19 de dezembro de 2016, o extremista Anis Amri sequestrou um camião e atropelou uma multidão num mercado de Natal em Breitscheidplatz, matando 11 pessoas e ferindo dezenas.

Notícia em atualização