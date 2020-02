Automóvel avança sobre desfile de Carnaval e faz vários feridos na Alemanha

© Google Maps

Por Gonçalo Teles 24 Fevereiro, 2020 • 15:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O condutor de uma carrinha avançou, esta segunda-feira, sobre os integrantes de um desfile de Carnaval em Volkmarsen, na Alemanha. A polícia alemã indica que há vários feridos, entre eles crianças, e não confirma um número, mas os meios de comunicação no local avançam que serão entre menos dez e quinze.

Segundo testemunhas citadas pelo site hessenschau , o condutor percorreu cerca de 30 metros enquanto acelerava já no interior da multidão. O motorista foi detido, informou a polícia, sem revelar mais detalhes sobre as circunstâncias ou a motivação do agressor.

Uma porta-voz da polícia disse à AFP que ainda é "demasiado cedo" para definir se o condutor quis levar a cabo um ataque.

O jornal Frankfurter Rundschau citou testemunhas segundo as quais o condutor do veículo contornou uma barreira que bloqueava o tráfego do percurso do desfile, mas que não foi claro se pretendia atingir a multidão.

O incidente ocorreu ao princípio da tarde na cidade de Volkmarsen, cerca de 280 quilómetros a sudoeste de Berlim, menos de uma semana depois de um ataque na cidade de Hanau que fez 10 mortos e foi motivado por racismo.

Desfiles de carnaval cancelados em Hesse

Como medida de precaução, o quartel-general da polícia da província de West Hesse anunciou no Twitter que todos os desfiles de carnaval que ocorrem no Estado vão ser cancelados.