Carro com mensagens de protesto choca contra portão do gabinete de Angela Merkel

Um carro chocou esta manhã contra o portão do gabinete da chanceler alemã Angela Merkel, em Berlim, aparentemente de forma intencional.

Segundo avança a AFP, o condutor foi assistido numa ambulância no local, sem ferimentos graves. O porta-voz da polícia local, Hartmut Paeth, disse que as autoridades estão a investigar o incidente, mas não adianta informações sobre eventuais detenções.

A viatura, que não ficou praticamente danificada, tem escritas mensagens de protesto, aparentemente contra restrições implementadas para combater a pandemia de Covid-19 no país, mas ainda não é clara a motivação da ação.

"Assassinos de crianças e idosos" e "acabem com as politicas de globalização"​​​​​, pode ler-se nas inscrições pintadas com tinta branca no Volkswagen Sedan com matrícula de Lippe, na Renânia do Norte-Vestfália.

Esta manhã, Angela Merkel vai reunir-se com os líderes dos estados federados alemães, através de videoconferência, para discutir novas medidas de confinamento no país.

Os líderes dos 16 estados federados (Länder) defendem regras especiais para o Natal e o Ano Novo, nomeadamente reuniões com até dez pessoas de diferentes casas, proposta que será esta quarta-feira apresentada à chanceler alemã.