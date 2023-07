Pelo menos nove feridos após carro colidir contra escola primária em Londres

© Samantha Laurey/AFP (arquivo)

Por Carolina Quaresma 06 Julho, 2023 • 12:17

Pelo menos sete crianças e dois adultos ficaram feridos, esta quinta-feira, após um carro ter colidido contra uma escola primária em Wimbledon, no sudoeste de Londres.

De acordo com a BBC, a Polícia Metropolitana adianta que o condutor parou no local e "não houve detenções".

A Escola Preparatória de Estudos em Camp Road é um estabelecimento exclusivo de meninas, com idades compreendidas entre os 4 e os 11 anos.

As autoridades britânicas ainda estão no local, mas a Polícia Metropolitana descarta a hipótese de terrorismo. "Uma investigação está em andamento para apurar todas as circunstâncias do que aconteceu", afirma a polícia.

À BBC, o deputado Stephen Hammond admite estar "muito preocupado" com o incidente e descreve a zona como um local "bastante remoto", nas proximidades de vários clubes de golfe.

Para o local foram enviadas ambulâncias, incluindo um helicóptero, e vários veículos dos bombeiros.

* Notícia atualizada às 13h08