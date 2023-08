Carro embate contra embaixada russa na Moldova

A polícia está a investigar as circunstâncias do incidente © Andrej Cukic/EPA (arquivo)

Um veículo embateu esta quarta-feira contra os portões da embaixada da Rússia na capital da Moldova, Chisinau, tendo depois fugido do local, avançou a polícia moldava, que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do incidente.

A polícia conseguiu localizar o veículo, da marca Mercedes, quando este seguia por uma estrada em direção ao município de Straseni.

Apesar das ordens dos agentes policiais, o condutor recusou-se a parar o carro. Durante a fuga, danificou outros dois veículos, mas nenhuma pessoa ficou ferida, segundo informou o portal moldavo NewsMaker.

A polícia está a investigar as circunstâncias do incidente e não descarta a possibilidade da situação estar relacionada com outros ataques deste género ocorridos em várias missões diplomáticas russas após o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.