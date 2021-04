Cartazes identificam casas de pessoas infetadas com Covid-19 na Venezuela

© Twitter/DR

O presidente da Câmara Municipal de Sucre, no Estado de Yaracuy, Venezuela, ordenou a colocação de cartazes a identificar as casas das pessoas que testaram positivo à covid-19, denunciou a oposição venezuelana.

"Hoje vimos o 'alcaide' de Sucre, Adrián Duque, colando papéis na casa das pessoas que podem estar padecendo da covid-19, quando deveria levar vacinas a todo os cidadãos desse município. Vemos como viola o direito à intimidade e a não ser discriminado", denunciou Humberto Prado, representante do líder da oposição, Juan Guaidó, para a área dos direitos humanos.

Adrián Duque, alcalde del municipio Sucre de #Yaracuy, comenzó a marcar las viviendas de pacientes #COVID19 con carteles. Informó que quienes quiten el cartel, deben pagar una multa y si reinciden les será eliminado el beneficio de la bolsa de comida y el gas

Vía @kerenperiodista pic.twitter.com/7gPA9VDwAa - El Pitazo (@ElPitazoTV) April 7, 2021

A denúncia foi feita através de um vídeo divulgado na rede social Twitter onde Humberto Prado sublinhou que o militante do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo) está ainda "ameaçando as pessoas que retirem os cartazes de que lhes eliminará o benefício" de receber as "bolsas de alimentos", a preços subsidiados pelo estado.

"Apelamos aos organismos internacionais, ao escritório da Alta Comissária [da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet] e à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos que documentem este tipo de atitude e conduta dos funcionários que representam o regime nas diferentes entidades do país", escreveu.

Entretanto, através do Twitter, foi divulgado um vídeo, onde aparece um indivíduo com máscara, cobrindo o nariz e a boca, e que poderia ser o político venezuelano, apontando para um cartaz e explicando que será colocado "em todas as casas onde haja um paciente com a covid-19".

No cartaz, de fundo branco com um círculo vermelho com uma linha diagonal no centro, parecido aos que indicam uma proibição aos motoristas de viaturas, é possível ler a mensagem: "Família em quarentena preventiva. Não se aceitam visitas".

"Alerta pois. Cuidemo-nos em saúde. A consciência é a melhor vacina para a covid", diz o indivíduo no vídeo.

O Ministério Público venezuelano já reagiu à denúncia e anunciou que iniciou uma investigação contra o político venezuelano e que ordenou que os cartazes sejam retirados.

"Segregação: O Ministério Público abriu uma investigação penal contra o 'alcaide' Luís Adrián Duque, de Yaracuy, que de maneira unilateral e fora da política do Estado venezuelano para combater a pandemia marcou macabramente as casas dos pacientes que sofrem da covid-19", anunciou o procurador-geral na sua conta do Twitter.

Na mesma rede social, numa outra mensagem, Tarek William Saab explicou que o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça "atuaram de maneira conjunta para proceder a remover os insólitos avisos colocados seletivamente nas casas desses doentes".

Na Venezuela estão oficialmente confirmados 169.074 casos de covid-19. Há ainda 1.693 mortes associadas ao novo coronavírus, desde o início da pandemia.

O país recebeu meio milhão de doses de vacinas da farmacêutica estatal chinesa Sinopharm e 150 mil doses da vacina russa Sputnik V.

De acordo com a Academia de Medicina da Venezuela, o país necessita de 30 milhões de vacinas para 15 milhões de pessoas, 3,5 milhões das quais para pessoal prioritário.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.874.984 mortos no mundo, resultantes de mais de 132,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

