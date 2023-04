Casa Branca condena "qualquer tipo de ataque" a juízes no caso Trump

Donald Trump © Saul Loeb/AFP

A Casa Branca condenou esta quarta-feira "qualquer tipo de ataque" a juízes e promotores públicos, no âmbito do caso do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indiciado e que compareceu em tribunal por pagamentos irregulares a uma atriz pornográfica.

"Condenamos qualquer tipo de ataque a qualquer juiz, como os que vimos acontecer nos últimos anos", particularmente desde que o Presidente Joe Biden assumiu o cargo, disse a porta-voz do Governo norte-americano, Karine Jean-Pierre.

A porta-voz de Biden tinha sido questionada sobre as críticas de membros do Partido Republicano, de Trump, ao juiz e ao procurador de Nova Iorque responsável pelo caso do ex-Presidente.

Na sua conferência de imprensa diária, a porta-voz referiu que não podia falar sobre o caso de Trump, mas sublinhou: "É algo que condenamos definitivamente."

A porta-voz assegurou ainda que Biden não está focado nesta questão, mas sim "no povo americano".

Trump compareceu num tribunal de Nova Iorque na terça-feira, onde foi acusado de 34 crimes relacionadas com pagamentos irregulares à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels durante a campanha presidencial de 2016, para que não tornasse pública uma relação sexual entre os dois.

Ao voltar à Flórida, o político republicano, primeiro ex-Presidente dos Estados Unidos a ser acusado, descreveu a acusação como um "caso infundado" e denunciou uma perseguição política no contexto da campanha para as eleições de 2024.