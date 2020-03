Casa Branca diz que Trump não precisa de ser testado para coronavírus

© Brendan Smialowski / AFP

A Casa Branca afirmou, esta quinta-feira, que o presidente Donald Trump não precisa de ser testado para o coronavírus. O chefe de Estado norte-americano encontrou-se com o secretário especial da Comunicação do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que testou positivo para o COVID-19.

"A Casa Branca está ciente das informações de que um membro da delegação brasileira (...) deu positivo para o COVID-19", adiantou a porta-voz da presidência americana, Stephanie Grisham, em comunicado.

Trump e o vice-presidente Mike Pence "quase não tiveram interações com o indivíduo" durante a estadia de Bolsonaro no clube de golfe na Flórida no fim de semana passado.

Os governantes "não precisam de ser testados", disse Grisham, que explicou que, de acordo com as diretrizes do governo, "não há indicação para testar pacientes sem sintomas" e que "apenas pessoas com exposição prolongada a casos positivos confirmados devem colocar-se em quarentena".

Fábio Wajngarten, secretário da Comunicação de Jair Bolsonaro, registou sintomas da doença após uma viagem recente aos Estados Unidos em que, além de ter estado sempre lado a lado com o Presidente do Brasil, também se reuniu com Donald Trump.

Nas redes sociais, Wajngarten partilhou mesmo uma fotografia em que está junto do Presidente dos Estados Unidos.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob vigilância médica após o chefe da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência testar positivo para o novo coronavírus, informou esta quinta-feira, em comunicado, o Palácio do Planalto.