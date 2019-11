Casa Branca © Tom Brenner/Reuters

Ninguém entrava nem saía da Casa Branca. De acordo com a NBC, as ordens foram aplicadas ao edifício em Washington, que foi bloqueado por aquilo que se considerou ser uma violação do espaço aéreo.

O mesmo alerta de segurança foi emitido para o edifício do Capitólio, mas foi levantado meia hora depois.

O susto deveu-se à falta de resposta de uma aeronave no espaço onde reside Donald Trump.