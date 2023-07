Casa Branca evacuada devido a pó suspeito que afinal era cocaína

Wikimedia Commons © Casa Branca

A Casa Branca foi evacuada na noite de domingo, enquanto o presidente norte-americano estava em Camp David, depois de os Serviços Secretos descobrirem pó suspeito numa área comum, que testes preliminares concluíram ser afinal cocaína, segundo fontes policiais.

Agentes dos Serviços Secretos estavam a fazer rondas de rotina no domingo quando encontraram o pó branco numa área acessível a grupos turísticos, na Ala Oeste da Casa Branca, disseram as autoridades à Associated Press, sob condição de anonimato.

O complexo foi evacuado cerca das 20h45 de domingo e as as equipas de bombeiros e de emergência foram chamadas ao local fazer um teste rápido, que identificou preliminarmente a cocaína.

A Casa Branca logo foi reaberta, pouco depois de evacuada, e o pó foi enviado para novos testes.

Joe Biden e a família partiram para Camp David na sexta-feira e regressaram à Casa Branca na terça-feira.

Em comunicado, os Serviços Secretos explicaram que a Casa Branca foi encerrada por precaução enquanto as equipas investigavam, e que o corpo de bombeiros do Distrito de Columbia foi chamado para avaliar e determinar se a substância não era perigosa.

"O item foi enviado para uma avaliação mais aprofundada e uma investigação sobre a causa e a maneira como entrou na Casa Branca está pendente" de ser apurada, precisou.