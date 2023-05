Casa de Bolsonaro alvo de buscas e ex-ajudante detido

© Joedson Alves/EPA

A casa do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro em Brasília foi esta quarta-feira alvo de buscas da Polícia Federal.

Em causa está a investigação à divulgação de informações falsas sobre a vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

Segundo o jornal brasileiro O Globo, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi detido.

Jair Bolsonaro não foi alvo de mandado de detenção, mas deve ser ouvido esta quarta-feira na sede da Polícia Federal em Brasília.

A Operação Venire investiga a atuação a atuação do que se convencionou chamar "milícias digitais", uma alegada associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas informáticos do Ministério da Saúde.

"Estão a ser cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro, além de análise do material apreendido durante as buscas e realização de oitivas de pessoas que detenham informações a respeito dos factos", revela um comunicado divulgado no site da Polícia Federal brasileira.

"As inserções falsas, que ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, tiveram como consequência a alteração da verdade sobre facto juridicamente relevante, qual seja, a condição de imunizado contra a covid-19 dos beneficiários. Com isso, tais pessoas puderam emitir os respetivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes imposta pelos poderes públicos (Brasil e Estados Unidos) destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de covid-19", pode ler-se.

A investigação está em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).