Casaco utilizado por Buzz Aldrin na primeira viagem à lua vendido por 2,7 milhões de euros

O casaco utilizado pelo astronauta Buzz Aldrin na primeira viagem à lua foi vendido, esta terça-feira, na leiloeira Sotheby, em Nova Iorque, por 2,7 milhões de dólares. O leilão ocorreu poucos dias depois da celebração do 53.º aniversário do voo espacial Apolo 11.

De acordo com a CNN, a peça custou 2.772.500 milhões de dólares (cerca de 2,7 milhões de euros), tornando-o o casaco mais caro de sempre vendido em leilão, mas também o artefacto mais valioso que viajou ao espaço.

A peça de vestuário espacial branca, que tem bordada uma bandeira americana, as iniciais da NASA, um símbolo que remete para a missão Apollo 11 e o nome "E. Aldrin" (Edwin Aldrin, nome do astronauta), faz parte de uma coleção pessoal de artigos que o piloto da nave espacial, agora com 92 anos de idade, decidiu colocar à venda.

Ao contrário dos colegas Neil Armstrong e Michael Collins, cujos casacos estão expostos em museus dos EUA, a parte superior do fato de Aldrin tornou-se o único adorno utilizado na missão Apolo 11 a ser vendido a uma entidade privada.

Casaco utilizado por Buzz Aldrin na missão Apolo 11 © Timothy A. Clark/AFP

No mesmo leilão, foi também vendido, por exemplo, o livro com os planos de voo para a primeira viagem à lua - comprado por 819 mil dólares - cinco vezes mais valioso que o preço estimado. Ao todo, dos 69 itens listados pelo ex-astronauta de 92 anos, foram negociados 68, totalizando mais de oito milhões de dólares em vendas.

"Depois de uma profunda consideração, este pareceu-me o momento certo para partilhar estes itens com o mundo que, para muitos, são símbolos de um momento histórico, mas que, para mim, sempre foram memórias de momentos pessoais de uma vida dedicada à ciência e à exploração", afirmou Aldrin, o último membro vivo da tripulação do Apolo 11.

A 20 de julho de 1969, Neil Armstrong pisou a Lua, quatro dias depois do lançamento Apolo 11, o nome do voo espacial que também transportou Buzz Aldrin e Michael Collins. Na passada quarta-feira, marcaram-se 53 anos desde o feito que, para muitos, foi o mais impressionante de todo o século XX. Armstrong, após deixar a primeira marca em solo lunar, também considerou o momento "um pequeno passo para o Homem, mas um salto gigante para a humanidade".