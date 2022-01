Casas em Londres: a infância não mora aqui

Por Cristina Lai Men 19 Janeiro, 2022 • 07:18 Partilhar este artigo Facebook

"Temos quatro ou cinco pessoas no mesmo quarto ou na mesma cama. Comem no chão, porque não há espaço para uma mesa na cozinha. Há fendas nas janelas, paredes enferrujadas. O frio entra, o que quer dizer que as crianças não conseguem dormir ou ficam doentes e faltam às aulas."

A descrição de Alex Firth lembra-nos a Londres de Charles Dickens, mas o coordenador da Human Rights Watch (HRW) fala no presente. Nos dias de hoje, há crianças a viver em casas sem condições, nos alojamentos temporários para onde são encaminhadas pelas autoridades municipais.

O problema é denunciado num relatório conjunto da HRW e da Childhood Trust, que entrevistou 75 pessoas, que vivem ou viveram num alojamento temporário. "Encontrámos padrões consistentes de casas temporárias de má qualidade a serem dadas pelos concelhos locais", afirma Alex Firth. Na maioria, as casas estão sobrelotadas, degradadas e a falta de isolamento faz crescer a humidade e o mofo tóxico nas paredes. "Uma menina de 7 ou 8 anos, que tinha mofo sobre a cama, ficou com apneia de sono e teve de fazer várias operações ao nariz", conta Alex. Devido ao frio que entrava pela janela, outra rapariga, de 15 anos, ficou em hipotermia e esteve dois meses sem ir à escola, lê-se no relatório "I want us to live like humans again" (Quero que possamos viver como humanos outra vez).

"Deixamos quase de nos sentir pessoas", relata uma mulher que viveu num alojamento temporário, onde pendurava o router em cabos eléctricos destapados no tecto, para que o filho pudesse usar a Internet, nos trabalhos da escola. As crianças estão em maior risco e os seus direitos estão a ser violados, alertam a HRW e a Childhood Trust, que acusam o governo britânico de falhar na política de habitação e na protecção destas famílias.

"A pobreza infantil está num nível muito elevado", salienta Alex Firth. "Há cada vez mais famílias sem casa, que não conseguem pagar a renda ou estão a fugir da violência doméstica." Pelas contas da HRW, na última década, o alojamento temporário subiu 55% e a pandemia veio agravar o cenário. Londres tem os "níveis de pobreza infantil mais altos do país. É uma cidade profundamente desigual", acrescenta Alex Firth, que pede urgência nas medidas, porque a situação "está a piorar, à medida que as temperaturas caem e a inflação sobe (...) Precisamos, desesperadamente, de mais habitação permanente a custos comportáveis, em especial habitação social. É uma necessidade desesperada em Londres e no resto do país".

Em Inglaterra, 96 mil famílias em situação de sem abrigo vivem em alojamentos temporários.

* A autora não segue as regras do novo acordo ortográfico