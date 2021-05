Caso de espionagem: NATO pede explicações à Dinamarca e EUA

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, diz que a organização não está envolvida e não lhe compete falar destes assuntos © Olivier Hoslet/EPA

A espionagem foi denunciada em 2013 por Edward Snowden mas na altura não se falou de qualquer envolvimento dinamarquês.

As alegações aparecem num relatório secreto sobre o papel do Serviço Dinamarquês no acordo de parceria de vigilância com a agência de segurança nacional norte americana.

A existência deste relatório foi divulgada por várias fontes próximas da investigação, entre os políticos espiados estavam Ângela Merkel, o ministro dos negócios estrangeiros alemão e lideres de França, Suécia e Noruega.

Em conferência de imprensa na véspera de uma reunião ministerial, Jens Stoltenberg disse estar ao corrente das informações de que a Dinamarca permitiu aos Estados Unidos a utilização dos seus cabos de telecomunicações para espiar líderes europeus.



O político norueguês explicou que a NATO, como organização, não está envolvida, e não lhe compete falar destes assuntos. Stoltenberg disse, no entanto, esperar que os aliados que estão envolvidos esclareçam os factos.

Também Emmanuel Macron e Ângela Merkel exigiram um esclarecimento total de todo este caso.

A ministro da defesa dinamarquesa Trine Bramsen, que assumiu funções em 2019, foi informada deste caso em agosto do ano passado. Hoje esclareceu que espionagem sistemática de aliados próximos é claramente inaceitável.