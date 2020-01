Caso Isabel dos Santos. Ana Gomes quer punição exemplar por "crimes contra Portugal"

Ana Gomes defende que se impõe "identificar os responsáveis pela criminalidade" © Orlando Almeida/Global Imagens

Ana Gomes considera que "nos envergonha a todos" que Portugal seja visto no mundo inteiro como uma "lavandaria da cleptocracia angolana". Na perspetiva da ex-eurodeputada, o esquema montado por Isabel dos Santos contou com a "conivência, cumplicidade e omissão de muitos portugueses, não só de indivíduos como de empresas e partidos políticos".

"Depois do irritante, o envergonhante." Ouvida no Fórum TSF, Ana Gomes responsabiliza o Estado e alega que uma "relação com Angola não pode ser feita às custas da miséria do povo angolano". A ex-eurodeputada fala mesmo de uma "espoliação" comparável a uma espécie de "colonização" ou de políticas "neocolonizadoras".

Ana Gomes defende que se impõe "identificar os responsáveis pela criminalidade que tem Portugal como ponta de lança para poder lavar o dinheiro e pô-lo fora de Angola".

Ana Gomes, ouvida por Manuel Acácio, diz que esta caso envergonha todos os portugueses. 00:00 00:00

Para a ex-eurodeputada, Portugal deve "ajudar Angola a recuperar esses ativos", mas "há muitos cúmplices e muitos advogados pagos que vão levantar todo o tipo de obstáculos".

Por isso, argumenta Ana Gomes, a "vontade politica do Estado português é essencial" para que se possa "punir exemplarmente os responsáveis".

Estes "são crimes contra Portugal e contra os interesses portugueses", aponta também. Muito crítica da influência de Isabel dos Santos nas relações diplomáticas entre os dois países, Ana Gomes sublinha que esta união "não pode construir-se na base da pilhagem de recursos que deveriam ser colocadas ao serviço do povo angolano", já que tal "complica as relações entre os dois países".

Ouça a ex-eurodeputada, sobre as medidas a tomar. 00:00 00:00

A ex-eurodeputada acredita que a descoberta do Luanda Leaks "envergonha-nos a todos", porque agora "somos vistos no mundo inteiro como uma lavandaria desta cleptocracia".

Identificar e perseguir os responsáveis é essencial, de acordo com Ana Gomes, que insta os líderes políticos e os representantes judiciais a "agir por todas as vias" para punir os envolvidos, numa ação que, admite, exige "coragem e ética".