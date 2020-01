Casos de coronavírus registados em 29 das 31 províncias chinesas

© Hong Yoon-gi / AFP

O novo tipo de coronavírus detetado no mês passado na cidade de Wuhan já foi registado em 29 das 31 províncias da China, segundo autoridades de saúde citadas pela agência de notícias oficial Xinhua.

A Comissão Nacional de Saúde elevou esta sexta-feira para 25 o número de mortos e para 830 o número de pacientes infetados. Além dos casos confirmados, há mais de 1.000 casos suspeitos relatados em 20 províncias do país, indicou.

Entretanto, o jornal South China Morning Post, que cita o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista, dá conta de 26 mortos e 878 casos de infeção.

Uma das mortes terá ocorrido longe do epicentro do vírus, em Heilongjiang, perto da fronteira com a Rússia, disseram hoje autoridades locais à agência de notícias France-Presse (AFP).

Para conter a propagação do vírus, as autoridades chinesas alargaram hoje a quarentena e encerraram os transportes de 13 cidades e condados na província de Hubei, que tem Wuhan como capital, afetando mais de 40 milhões de pessoas.

Autoridades de saúde alertaram já a população que deve evitar reuniões familiares e eventos públicos durante o período de Ano Novo Lunar, que começa no sábado.

O surto surge numa altura em que milhões de chineses viajam, por ocasião do Ano Novo Chinês, a principal festa das famílias chinesas, equivalente ao natal nos países ocidentais.

Segundo o Ministério dos Transportes chinês, o país deve registar um total de três mil milhões de viagens internas neste período.

Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) optou por não declarar uma emergência internacional face ao surto de coronavírus detetado na cidade de Wuhan.

No entanto, reservou a possibilidade de reunir o comité no futuro para discutir novamente uma eventual emergência internacional, o que implicaria a implementação de medidas preventivas a nível global.

Os mais de 800 casos registados têm alimentado receios sobre uma potencial epidemia semelhante à da pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong.

Além da China continental, foram já detetados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Vietname, Singapura e Estados Unidos.

Hoje, as autoridades de Singapura confirmaram ter detetado dois novos casos, elevando para três o número total de pacientes afetados por esta pneumonia viral na cidade-estado.

Os pacientes afetados são uma mulher de 53 anos e um homem de 37 que chegaram a Singapura na terça-feira, vindos da cidade chinesa de Wuhan.