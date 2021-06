Catalunha: Junqueras abre caminho aos indultos, afastando-se da via unilateral

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Manchete do El País.... Junqueras abre terreno para os indultos, afastando-se do caminho unilateral. Oriol Junqueras, líder do ERC e preso por sedição, defendeu ontem em artigo publicado pela TV La Sexta e pelo jornal Ara o caminho do diálogo e o acordo para conseguir um referendo de autodeterminação na Catalunha. Rejeitou os caminhos do passado como "inviáveis e indesejáveis" e assumiu que uma parte da sociedade catalã não entendia a ação unilateral do referendo como "totalmente legítima". Esta resposta de Junqueras abre caminho para os perdões, os indultos, defendidos pelo presidente Pedro Sánchez. O Governo agradeceu o gesto, na véspera da decisão de conceder ou não os indultos.

O La Razon diz que Sánchez e Junqueras abrem caminho para o referendo acordado, Pedro Sánchez começa a desdobrar a "agenda do reencontro".

Já para o ABC, também de Madrid, o governo de Pedro Sánchez já tem o gesto que procurava. Poucas semanas depois de o Executivo ordenar a libertação dos prisioneiros do 1-O, o movimento de independência representado pela ERC ontem rejeitou, pelo menos momentânea e taticamente, a forma unilateral de alcançar a independência, valorizando os perdões como mais um "gesto" que ajudará para "aliviar a dor".

O La Vanguardia põe as coisas noutros termos, diz que Sánchez e Aragonès inauguram uma nova etapa de compreensão: "novos ventos estão a soprar. Pedro Sánchez e Pere Aragonès estão dispostos a fazer a sua parte por uma nova etapa de "harmonia", segundo Sánchez, e de "normalização política", nas palavras do líder catalão, entre a Moncloa e a Generalitat, que vença o imobilismo do governo central e o debate sobre o unilateralismo característico do movimento de independência.

No Fígaro, em França, "Lei de bioética: reforma em marcha forçada". Os deputados iniciaram na segunda-feira a terceira leitura do projeto de bioética. A lei quer abrir a procriação medicamente assistida (PMA) a todas as mulheres e deve ser aprovada em julho. Emmanuel Macron honraria, assim, a promessa de reforma social, marca de esquerda deste mandato de cinco anos, antes da eleição presidencial.

No britânico Guardian, Johnson denunciado pelos próprios conservadores sobre cortes de ajuda ao desenvolvimento antes da cimeira do G7. O primeiro-ministro esteve em rota de colisão com dezenas de parlamentares do próprio partido ontem à noite. Entre 40 e 50 deputados conservadores estariam a considerar desafiar o governo. A ajuda internacional é coisa séria... no Reino Unido.

No Jerusalem Post de Israel, pergunta-se em primeira página: "Cairo está a planear retomar o controle de Gaza?"

Cenas de dezenas de retroescavadoras, guindastes e camiões egípcios entrando na Faixa de Gaza na sexta-feira passada deixaram alguns palestinianos a perguntarem se o Egito planeia regressar ao enclave que governou entre 1948 e 1967. A decisão egípcia de enviar equipamentos de construção e engenheiros para a Faixa de Gaza surgiu no contexto da promessa do Cairo de contribuir para os esforços de reconstrução, após os recentes combates entre Israel e o Hamas. O presidente Abdel Fattah al-Sisi, prometeu US $ 500 milhões para ajudar a reconstruir as casas e edifícios que foram destruídos.

A presença de equipas de construção egípcias na Faixa de Gaza significa que o Hamas e outras fações palestinianas não serão capazes de retomar os ataques com rockets contra Israel, disseram a este jornal fontes palestinianas.

No Haeretz, outro diário israelita em língua inglesa, o presidente do Knesset, o parlamento israelita, diz que o novo governo não deve ser empossado até segunda-feira.

No Jornal de Angola, "Votação no estrangeiro à procura de consenso". As comissões de especialidade da Assembleia Nacional, que discutem o Projeto de Lei, decidiram adiar, ontem, a votação dos pontos relacionados com a fiscalização do Executivo pelo Parlamento e a criação do círculo eleitoral no estrangeiro, para consultar as direções dos respetivos partidos políticos. Deputados da oposição defendem a existência de três círculos eleitorais, nomeadamente, círculo nacional, provincial e do exterior. Adão de Almeida, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, afastou a ideia de criação do círculo eleitoral para os cidadãos residentes no estrangeiro, com o argumento de que cada partido já é livre de colocar angolanos que residam no estrangeiro na lista de candidatos a deputado.