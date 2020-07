Cautela e máscaras

© Reprodução parcial da capa do jornal ABC

O Rei de Espanha em primeiro plano, mas ainda se vê a cara - ambos com máscara - de Marcelo Rebelo de Sousa, ontem em Elvas, na reabertura de fronteiras. Estão na capa do diário espanhol ABC. O título nada tem que ver com os homens da foto: A UE abre com cautela as suas fronteiras exteriores.

No El País, em Espanha, "Sánchez prepara uma ofensiva para convencer os países renitentes ao fundo europeu". Prepara viagens à Alemanha, Holanda e Suécia antes do próximo conselho europeu. Também na primeira página, PSOE, Podemos, PP e Cuidadanos fazem pacto para reforçar a saúde, com promessa de mais meios e retribuições aos profissionais de saúde.

No diário espanhol La Razón, PSOE e Cuidadanos reafirmam a sua aliança em relação ao orçamento, mas quem aparece na capa é Rócio Monastério, a tirar ou a pôr uma máscara com a bandeira de Espanha. Ela é a líder do partido Vox em Madrid, e aparece a dizer: "Cada pedra que nos lançam é como um incentivo para lutar pela liberdade".

Por falar nela, na liberdade, tanta gente sem casa e tanta casa sem gente, mas o Voz da Galiza faz a capa em tom de descoberta policial: "Detetadas na Galiza trinta zonas okupas". As autoridades calculam em mais de 400 as propriedades usurpadas - é a expressão utilizada no jornal. Principais focos situam-se nos bairros das cidades de Corunha e Vigo. Enquanto isso, os profissionais do setor imobiliário dizem: "Estamos pior do que nunca".

No La Vanguardia, os aeroportos voltam à atividade com 20% dos voos.

O jornal americano USA Today apresenta um relógio para mostrar o que ainda falta até haver uma vacina para a Covid-19. Em doze horas de metade de um dia, é como se tivessem passado quatro desde o início da pandemia... faltam, portanto, oito, mais dois terços do tempo até haver vacina. Transformando o relógio em calendário fica mais fácil: passaram quatro meses desde o início da pandemia, faltam oito. Lá para a primavera do próximo ano.

No francês Le Figaro, a manchete não é com assunto caseiro, é tema internacional: "Anexação da Cisjordânia: o passo arriscado de Netanyahu". O primeiro-ministro de Israel prepara, com a Administração Trump, a anexação dos colonatos e do vale do Jordão, apesar da oposição da comunidade internacional. No editorial o Figaro escreve: "Israel: escolha de um destino".

No Jerusalem Post, escreve-se que a decisão israelita vai ser tomada na próxima semana.

Em Marselha, a eleição local vai a uma terceira volta. A batalha joga-se nos bastidores, diz o Le Figaro. Três mulheres: Martine Vassal à direita, a profissional de saúde Michèle Rubirola na esquerda ecologista e Samia Ghali, do partido socialista, que na segunda volta conseguiu oito mandatos e agora tem na mão a chave da vitória ou de Vassal ou de Rubifrola, que chegou à frente no ultimo domingo.

Ainda os ecos das eleições francesas no diário DNA: "O desafio das cidades verdes".

No diário O País, em Angola, Luísa Grilo, a ministra da Educação, põe o reinício das aulas nas mãos do Ministério da Saúde. Está marcado para 13 de julho.

No Jornal de Angola, médicos numa unidade Covid, com viseiras, máscaras e fatos verdes. "Junho bate recorde de mortes e casos positivos": 196 casos, nove vítimas mortais, em Angola. O jornal entrevista Rui Ramos, jornalista há 56 anos. Há oito anos lançou a iniciativa "Um Livro Uma Criança Muitas Leituras", com o objetivo de criar pequenas bibliotecas em pediatrias, escolas, centros de acolhimento de crianças vulneráveis e instituições comunitárias. No título, lemos: "Em África, os homens são as bibliotecas".