Tom Moore fez 100 anos no dia 30 de abril de 2020 © Emma SOHL / CAPTURE THE LIGHT / AFP

Tom Moore, um homem andarilho, é o novo cavaleiro do Reino Unido porque se tornou um símbolo da luta contra a Covid-19 depois de se ter proposto percorrer a pé (com a ajuda de um andarilho) dezenas de quilómetros para angariar fundos para o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. Uma missão onde conseguiu arrecadar 37 milhões de euros.

Assim o veterano da Segunda Guerra Mundial que esteve na frente do Pacifico e do Indico é levado em ombros por toda uma nação à procura de um Lancelote dos tempos modernos, um Herói transformado em Cavaleiro que tem uma atitude positiva na vida.

José Milheiro e José Guerreiro explicam como se tornou Tom Moore num herói britânico

Ao canal ITV ele afirma que sempre foi "uma pessoa otimista", e "sempre olhei para o lado positivo da vida", um lema muito britânico retirado de uma canção popularizada pelos Monty Python.

Mas foi outra a musica que levou o capitão Tom Moore aos tops de vendas de discos no reino Unido. Com 100 anos ele é o artista mais velho de sempre a conseguir esta proeza com uma musica de união que conta com o apoio de um coro de médicos e enfermeiros do serviço nacional de saúde.

"You'll Never Walk Alone" com a participação especial do ator e cantor Michael Ball. "Nunca andarás sozinho" é um tema que se transformou num hino nestes dias de pandemia e que tal como o exemplo de Tom Moore arrebatou toda uma nação.

Um exemplo que para o primeiro-ministro Boris Johnson justifica a atribuição do título de "Sir" porque Tom Moore "é um farol nas nossa vidas".

