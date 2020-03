Centenas de alunos e professores retidos na Escola Portuguesa de Díli devido a temporal

Escola Portuguesa de Díli, em Timor-Leste © Alfredo Cunha

Os alunos da Escola Portuguesa de Díli foram forçados a subir para o primeiro andar do edifício principal devido a uma forte corrente de água da ribeira próxima que transbordou devido à chuva torrencial que se faz sentir na zona.

"Estamos todos no andar de cima da escola porque no andar de baixo a água está acima da cintura e continua a correr com força", disse um dos professores da escola. "Está muito mau isto", explicou, referindo que estão no local alunos e professores de vários anos, a partir do pré-escolar.

Uma forte chuva causou cheias em vários pontos da cidade de Díli ao final da tarde, com várias ribeiras a transbordar e a afetar casas e pequenos comércios.

No caso da Ribeira de Bidau, na zona leste da cidade, a força das águas terá derrubado parte de uma ponte o que está a travar o curso da água que corre com grande força desde as montanhas.

"Está tudo alagado. A ribeira saltou as margens e arrasta muita água com muita força", disse uma residente, ouvida pela agência Lusa.

Fonte da proteção civil admitiu que há problemas em vários pontos da cidade, com a água a alagar edifícios, casas e a transformar algumas ruas em verdadeiros rios.

As redes sociais estão a encher-se de fotografias e vídeos que mostram os danos que estão a ser causados pela chuva.

As fortes correntes de água estão a causar um caos no trânsito de Díli, dificultar o acesso às zonas mais afetadas.