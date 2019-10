Franco deixa Vale dos Caídos. Restos mortais do ditador transferidos de helicóptero

Por Sónia Santos Silva com Carolina Rico 24 Outubro, 2019 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Vestidos de negro, os familiares de Francisco Franco começaram a chegar ao Vale dos Caídos cerca de meia hora antes do início da exumação, escoltados pela Guardia Civil.

Os 22 familiares descendentes, entre netos e bisnetos do ditador, traziam um laço na lapela dos casacos com as cores da bandeira espanhola. O neto Francis levou na mão a mesma bandeira que cobriu o caixão de Franco no funeral do ditador, a 23 de novembro de 1975. A família queria que a bandeira cobrisse o caixão, mas tal não foi autorizado.

Restos mortais de Franco serão exumados esta quinta-feira do Vale dos Caídos e trasladados para o cemitério El Pardo-Mingorrubio, nos subúrbios de Madrid, sem bandeiras nem honras militares.

Entre as testemunhas que estão dentro da basílica encontra-se também a ministra da Justiça espanhola, na condição de notária superior do reino de Espanha e responsável pelo registo da exumação.

O início da cerimónia oi confirmado pelo Palácio da Moncloa - residência oficial do chefe do governo espanhol - através de uma mensagem no Twitter.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, está a acompanhar cerimónia à distância. A agenda esta manhã está livre de qualquer compromisso e Sanchéz não vai marcar presença em nenhum ato público até estar concluído o processo de exumação, trasladação e posterior reinumação, o transporte dos restos mortais de um jazigo para o outro.

No exterior do Vale dos Caídos, um grupo de seis franquistas manifestaram apoio ao antigo ditador espanhol com trajas onde se lê "Franco Vive".

O jornal El Mundo conta que um camião foi revistado à entrada do local. Dos dois ocupantes, só um teve autorização para seguir marcha, o outro foi impedido uma vez que não tinha consigo os documentos necessários.

A agência de notícias EFE conta que pelo menos seis carrinhas levaram já para o cemitério El Pardo-Mingorrubio várias coroas de flores, quase todas vermelhas e amarelas, com mensagens de várias cidades e regiões espanholas para o ditador: "Barcelona sempre com Franco" e "Valencia com o Generalíssimo", por exemplo.

À porta deste cemitério está um grupo com cerca de 300 manifestantes, vigiados por um forte dispositivo policial. estão ainda presentes 500 jornalistas de 17 países diferentes.

Por risco "de elevados problemas de ordem pública", o Governo espanhol proibiu uma concentração patrocinada pela Fundação Francisco Franco, que tinha apelado às pessoas para que se desloquem ao cemitério de El Pardo-Mingorrubio.

O caixão com os restos mortais deixou a basílica do Vale dos Caídos aos ombros de alguns dos familiares e foi transferido num helicóptero das Forças Armadas espanholas para o cemitério, onde será celebrada uma cerimónia religiosa só para a família.

Notícia atualizada às 12h48