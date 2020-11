Centenas de aves migratórias morreram atropeladas em autoestrada nos EUA

© Ali Haider/EPA

Centenas de aves migratórias morreram atropeladas no Iowa, nos Estados Unidos, por terem confundido as molhadas estradas asfaltadas com pântanos, revelaram na terça-feira as autoridades locais.

De acordo com o departamento estadual de Recursos da Natureza, foi registada, na segunda e terça-feira, a presença de centenas de patos e outras aves migratórias junto a uma autoestrada no condado de Woodbury, região noroeste de Iowa.

"Eu contei mais de 200 patos selvagens mortos na autoestrada, portanto imagino quantos é que estarão fora da via. Deve ter sido uma enorme migração" de aves, afirmou um responsável de conservação da natureza, Steve Griebel, citado pela Associated Press.

As aves seguiam uma rota migratória proveniente dos climas mais frios do Dakota do Norte, Dakota do Sul e também do Canadá, rumo a sul.