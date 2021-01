Centenas de estorninhos mortos em Roma depois de lançamento de fogo-de-artifício

© Twitter/OIPA International

Centenas de estorninhos foram encontrados mortos em Roma à volta da estação principal de comboios. A causa exata das mortes dos pássaros não está confirmada, mas as organizações de defesa dos animais acreditam que as mortes estão relacionadas com o fogo-de-artifício lançado para comemorar a chegada do novo ano.

A imprensa italiana escreve que as aves se desorientaram com o fogo-de-artifício, acabando por chocar contra janelas ou cabos de alta tensão.

#Rome #Italy: #NewYearsEve2021 the terrible consequence of #fireworks dead #birds. Urge a ban pic.twitter.com/XPlgHXCsEH - OIPA International (@OIPAInternation) January 1, 2021

Estão a ser partilhadas imagens nas redes sociais que mostram centenas de pássaros no chão.

A Organização Internacional para a Proteção dos Animais também partilhou imagens das aves mortas e apelou à proibição do lançamento de fogo-de-artifício.