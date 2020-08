Centenas de pessoas passaram a noite num TGV em França após falha elétrica

© Martin Bureau/AFP (arquivo)

Centenas de passageiros passaram a noite fechados num comboio de alta velocidade (TGV) depois de uma falha elétrica o ter impedido de chegar ao destino.

O TGV 8538 partiu este domingo de Hendaye, junto à fronteira com Espanha, com cerca de mil pessoas a bordo e tinha como destino Paris, onde os passageiros acabaram por chegar só esta segunda-feira.

A viagem devia ter levado apenas cinco horas, mas "sucessivos problemas no fornecimento de energia" obrigaram o comboio a parar na região remota de Landes, explica a transportadora SNCF, citada pela AFP.

Já esta segunda-feira, nas primeiras horas da manhã, os passageiros foram transferidos para outro comboio que viajava para Bordéus e tiveram de fazer novo transbordo nesta cidade até Paris.

Outro TGV que deveria ter saído de Hendaye às 17h55 e chegar a Paris às 22h00, também acabou por ficar preso em Biarritz, onde um outro comboio já não tinha conseguido partir às 15h45.

A falha elétrica ainda não está resolvida, pelo que esta segunda-feira não vão circular comboios entre Bordeaux-Hendaye e Bordeaux-Tarbes.

A transportadora já anunciou que vai investigar a origem do problema e prometeu compensar os passageiros em 300% o valor do bilhete, assim como cobrir todas as despesas acessórias, como hotéis e táxis.

Esta segunda-feira, em declarações à rádio francesa RMC, o ministro dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, afirmou que 70 quilómetros de carris estão danificados, especialmente ao nível das catenárias.