Centenas de "quentinhas" distribuídas para matar a fome numa das maiores favelas do Rio

No Brasil, numa das maiores favelas do Rio de Janeiro, a Rocinha, nasceu o projeto "Covid sem fome", pelas mãos da atriz e produtora Erika Maya, que trabalha nesta favela. Com a sua pequena equipa de voluntários faz chegar 100 refeições diárias e 150 cestas básicas semanais aos habitantes mais pobres desta favela que tem 200 mil pessoas. Só aqui já morreram mais de 200 pessoas com Covid-19 e as favelas são locais de contágio fácil. O projeto ajuda aqueles que são grupos de risco e que, por isso, não deve sair de casa, mas também quem já perdeu o emprego por causa da pandemia.

Erika Maya explica que as "quentinhas" são uma espécie de marmita diária, que mata a fome a 100 pessoas por dia, sendo compostas por feijão e frango, que é a proteína mais barata. "Geralmente é o frango ou a salsicha, que é mais barato, e ainda puré e legumes que conseguimos através de um vizinho", explica.

A atriz e produtora na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, em tempos de pandemia trocou a cultura pela alimentação. Tudo começou com uma campanha familiar, que se estendeu ao prédio, e que agora se alastrou a todo o Rio de Janeiro.

Com as "quentinhas" segue ainda roupa e um kit de higiene pessoal.

A entrega é porta a porta morro acima ou num ponto fixo de recolha criado mais abaixo à entrada da favela. "Nós entregamos apenas 100 quentinhas diárias, mas a fila tem mais do que 100 pessoas e não tem apenas só moradores de rua. Tem as pessoas que não têm condições ou dinheiro em casa para alimentar os filhos. Veem-se pessoas bem vestidas, mas que estão precisando de comida", conta.

As favelas brasileiras são um foco fácil de contágio da Covid-19. Rua são estreitas e pouco ventiladas, mas há outras razões como avança a voluntária: "Lá em cima não tem fiscalização, então os mico empreendedores continuam com o comércio aberto e por isso continua tendo festas, continua tendo baile fank e a contaminação é muito grande".

Para além das quentinhas diárias, por semana, Erika e a equipa de 5 voluntários entregam 150 cestas básicas. Os ingredientes que as compõem são doados ou angariados na própria favela.

O projeto "Covid sem Fome" vai continuar porque a fome também não para, garante a voluntária Erika Maya, que criou esta iniciativa para alimentar famílias mais carenciadas da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.

À cesta básica é acrescentada ainda ração animal para os sem-abrigo ou carenciados que têm animais que, tal como os donos, estão a passar fome.

