Centeno não é recandidato à presidência do Eurogrupo

Mário Centeno não volta a candidatar-se a presidente do Eurogrupo

Mário Centeno anunciou na rede social Twitter que não apresentará uma recandidatura ao cargo de presidente do Eurogrupo e que dirigirá ainda a eleição para encontrar o seu sucessor, a 9 de julho.

On the same occasion on Thursday, I will launch the call for candidates and outline the process for the election, scheduled for the 9 July #Eurogroup - Mário Centeno (@mariofcenteno) June 9, 2020

Na mensagem, o ministro das Finanças demissionário também refere que deixará a pasta ocupada no Executivo português a 15 de junho.

My tenure as Eurogroup President will end on 13 July 2020. On Thursday, I will inform my Eurogroup colleagues of my decision not to seek a second mandate, as by 15 June I will step down as finance minister of Portugal. pic.twitter.com/UZ3IU4EmYB - Mário Centeno (@mariofcenteno) June 9, 2020

Ser presidente do Eurogrupo pressupõe ocupar a liderança do Ministério das Finanças no respetivo país. Foi anunciado por António Costa esta terça-feira que Centeno deixará de desempenhar funções no Executivo.

Eleito a 4 de dezembro de 2017 para a presidência do Eurogrupo, por um período de dois anos e meio, Centeno despedir-se-á assim do cargo em julho, tornando-se o primeiro presidente do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro a cumprir apenas um mandato.

Centeno foi o terceiro presidente do Eurogrupo, depois do luxemburguês Jean-Claude Juncker (2005-2013) e do holandês Jeroen Dijsselbloem (2013-2018).