Zaporizhzhia não tem os mesmos "mecanismos de segurança que centrais mais recentes", garante ZERO

A central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, foi alvo de bombardeamento pelas tropas russas durante a madrugada desta sexta-feira. Francisco Ferreira, da associação ambientalista ZERO, enumerou as características da maior central nuclear a nível Europeu: tem "5700 megawatts (MW), seis reatores, onde três foram desativados logo no início do conflito e três que continuam a funcionar".

Em 2020, as instalações de Zaporizhzhia, segundo o presidente da ZERO, "assegurou um quinto da produção da eletricidade na Ucrânia". Em funcionamento desde 1985, "é já uma central com alguma idade", por isso, Francisco Ferreira, alerta para a falta de alguns dos "mecanismos de segurança das centrais mais recentes"

Devido ao perigo de um conflito nuclear, o presidente da associação ambientalista ZERO refere que associações como a Greenpeace Internacional ou a Agência Internacional de Energia Atómica têm dito que "não há qualquer sentido em ter um conflito desta natureza próximo de uma instalação" como a central nuclear de Zaporizhzhia.

Os perigos de uma explosão na central nuclear de Zaporizhzhia

Entretanto, durante a madrugada, o incêndio foi extinto, mas "se houver um caso extremo", Francisco Ferreira diz que "nós podemos ter uma libertação potencial de radioatividade, quer do reator ou da piscina adjacente para a atmosfera", o que seria um incidente que iria além "do que aconteceu em Fukushima e mesmo no caso de Chernobyl".

Contudo, existe uma diferença entre os dois exemplos dados pelo presidente da ZERO e a maior central nuclear europeia. Francisco Ferreira afirma que em Chernobyl e, depois, Fukushima, existiu "negligência e problemas técnicos de conceção ou operação e uma catástrofe natural".

Francisco Ferreira considera os acontecimentos na central nuclear de Zaporizhzhia como "inadmissíveis", porque agora existe "consciência do risco" de um acidente de natureza nuclear.

"Os russos não são suficientemente malucos para provocarem um desastre nuclear"

Segundo Carlos Varandas, professor catedrático jubilado, especialista em física nuclear, se a central "não for operada em condições de paz e tranquilidade pode vir a ser um grande problema". Contudo, na sua opinião, "os russos não são suficientemente malucos para provocarem um desastre nuclear" porque um acidente "também teriam efeitos da catástrofe que iriam provocar".

Para o professor catedrático, a ocupação da central nuclear de Zaporizhzhia é "uma arma para forçar um apagão na rede elétrica da Ucrânia". No caso de os reatores serem atingidos, essa seria, na opinião de Carlos Varandas, "uma catátrofe nuclear para a Europa".

