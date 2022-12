Cerca de 2500 focas encontradas mortas no Mar Cáspio

© Luis Robayo/AFP (arquivo)

Cerca de 2500 focas foram encontradas mortas na costa do Mar Cáspio, no sul da Rússia. As circunstâncias da morte destes animais ainda não estão claras, mas as autoridades locais suspeitam de causas naturais.

Zaur Gapizov, chefe do Centro de Proteção Ambiental do Cáspio, disse em comunicado, citado pelo jornal The Guardian, que as focas provavelmente morreram há algumas semanas, sublinhando que não há sinal de que tenham sido mortas ou capturadas em redes de pesca.

Segundo a Associated Press, especialistas da Agência Federal de Pesca inspecionaram o local e não detetaram nenhum poluente. As autoridades aguardam, agora, pelos resultados dos testes de laboratório.

Não se sabe ao certo quantas focas existem no Mar Cáspio. A Agência Federal de Pesca afirma que o número total varia entre 270 mil e 300 mil, enquanto o Centro de Proteção Ambiental do Cáspio fala em 70 mil.

As focas do Cáspio estão classificadas como espécies ameaçadas de extinção na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).