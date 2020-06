Cerca de um centena de especialistas para preparar plano espanhol para economia

Pedro Sánchez no palácio Moncloa © EPA

O Governo espanhol escolheu um grupo de cerca de uma centena de especialistas em várias áreas para desenhar o plano de recuperação económica pós crise pandémica. O jornal El Pais explica na edição desta quarta-feira que as reuniões começaram há mais de um mês, mantendo-se, ainda assim, discretas.

Os especialistas provêm de várias áreas políticas, diz o El Pais, entre os quais está Toni Roldán, antigo dirigente do Ciudadanos, ou técnicos próximos do Podemos.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, já tinha anunciado a criação de um gabinete de estratégia para lidar com a crise gerada pela pandemia. O grupo alargado de especialistas - vão da economia à sociologia -, está a desenhar um plano para o futuro que, segundo o El Pais, o governo define como "Espanha 2050".

O grupo alargado de especialistas está dividido em dez equipas de trabalho por setores - da produtividade ao crescimento, passando por temas como desigualdade, emprego e precariedade laboral. O mais polémico, diz o El Pais, tem que ver com a reforma laboral, com vários especialistas a defender o ponto de vista do PP sobre uma reforma do mercado de trabalho, em contraponto com outros técnicos, mais à esquerda, que defendem o fim da normativa.

Os especialistas escolhidos pelo Governo não cobram por este trabalho sobre o futuro da economia espanhola, diz o jornal.