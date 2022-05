Cérebro 20 anos mais velho. Descoberta nova sequela de hospitalização por Covid

© Filippo Venezia/EPA

A Covid-19 causa problemas de saúde a curto prazo, mas também pode deixar sintomas debilitantes em algumas pessoas, uma condição conhecida por Covid longa. Um estudo científico agora publicado na revista eClinicalMedicine revelou que as pessoas hospitalizadas com Covid-19 podem apresentar um declínio cognitivo persistente, numa escala comparável ao envelhecimento de 20 anos.

Citado pelo The Guardian, David Menon, professor da Universidade de Cambridge e autor principal do estudo, explica que o grau de deficiência está ligado à gravidade da doença.

"A Covid causa problemas em vários órgãos do corpo, incluindo o cérebro, a nossa função cognitiva e a nossa saúde psicológica", disse. "No caso de terem sido administradas todas as doses da vacina, a doença é menos grave. Então todos esses problemas serão menores", alerta.

Os testes cognitivos foram realizados em 46 pacientes, cerca de seis meses após terem estado internados com Covid-19. Desses 46, 16 receberam ventilação mecânica.

Os investigadores compararam os resultados com os de 460 pessoas que participaram num desafio da BBC e que nunca tiveram a doença. Para cada paciente foram associadas 10 dessas pessoas, de acordo com características como a idade, sexo, escolaridade e língua materna.

Os resultados sugerem que os doentes hospitalizados com Covid-19 tiveram deficiências cognitivas particulares, incluindo uma velocidade de processamento mais lenta.

"O raciocínio verbal é o aspeto em que os doentes têm mais dificuldades", referiu Menon, observando que muitas vezes não conseguiam fazer analogias simples, como distinguir atacadores de botões.

O estudo sugere ainda que, embora as deficiências cognitivas sejam distintas, as características observadas foram, em média, equivalentes ao declínio cognitivo apresentado por pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 70 anos.

