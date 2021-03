"Certificados de imunidade da Covid-19 precisam de discussão técnico-científica"

A eurodeputada Sara Cerdas © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Antes do verão, a Comissão Europeia deverá apresentar as conclusões sobre a viabilidade de um certificado de imunidade da Covid-19. A medida resulta do acordo entre os 27 Estados-membros para que se estudem formas de reabrir a Europa ao turismo, através de um documento que indique que a pessoa está livre do vírus.

A relatora do Programa União Europeia para a Saúde, Sara Cerdas, considera que deve haver cautelas em relação a um certificado de imunidade, enquanto houver questões por responder, como, por exemplo, qual o tipo de imunidade proporcionada pelas vacinas.

Ouvida pela TSF, a deputada Sara Cerdas considera que se trata de uma medida interessante. Mas, é cautelosa em relação a um hipotético certificado europeu de imunidade para a Covid-19. O debate já chegou ao mais alto nível, na União Europeia, mas Sara Cerdas alerta que "essa discussão, antes de vir à esfera política, tem de ir à esfera Técnico-Científica".

A expectativa é que, até ao verão, possa haver um documento comum aos 27, que permita a abertura da Europa ao turismo. Mas o Parlamento Europeu não quer dar passos em falso, uma vez que ainda há respostas em falta para que possam ser criados os certificados de imunidade.

"Significa que a pessoa não pode passar o vírus? Significa que a pessoa está protegida mas pode passar o vírus?", questiona a eurodeputada madeirense, baseando-se no exemplo do próprio arquipélago, em que um quarto da economia dependente do turismo.

"De que serve estar com a pandemia controlada, as cadeias identificadas, se vêm turistas com esse passaporte a dizer que estão vacinados, mas, no dia anterior, tiveram contacto com alguém que estava infetado e transportam o vírus na nasofaringe?", alerta, considerando que "temos de ter atenção à falsa sensação de segurança que esses passaportes podem trazer".

Para a eurodeputada socialista, a questão coloca-se mesmo do ponto de vista técnico, já que, politicamente, os certificados de imunidade já têm precedentes.

"Temos o regulamento internacional da OMS. E, para entrar em certos países, temos de ter o nosso certificado internacional de vacinação contra a febre amarela", exemplifica Sara Cerdas, lembrando que este certificado "significa que a pessoa está imune, não irá desenvolver a doença no país que está a visitar, e não a irá transportar, nem será portadora".

A eurodeputada afirma que "só iremos sair desta crise, se tivermos a tal imunidade de grupo". Por essa razão, espera que a disponibilidade de vacinas aumente rapidamente, dadas as características que proporcionam.

"Os dados que nos têm chegado são de que as pessoas que levam a vacina ficam imunes à doença, ou seja, imunes à Covid-19. Mas ainda podem transmitir o vírus", afirmou, considerando "relevante, no sentido em que temos de ter alguma cautela em como avaliar os próximos passos".

Vacinas e universidades

"Qual o papel das universidades e dos centros de investigação no aumento da disponibilidade de vacinas?", questiona a eurodeputada, que há menos de uma semana lançou o repto que deixou sem resposta a presidente da Pfizer, na audição parlamentar aos líderes das farmacêuticas.

Nesta altura, Comissão Europeia já está a trabalhar com a indústria para fazer crescer fábricas e centros de armazenamento. Mas a eurodeputada, relatora do programa União Europeia para a Saúde, diz que há meios disponíveis que podiam estar já a dar um contributo para reforçar o número de doses.

"Os institutos de investigação e as universidades têm laboratórios específicos, com determinada tecnologia. Obviamente, [as farmacêuticas] teriam de fazer contratos de sigilo, já que não querem disponibilizar a patente, - que isso é toda outra discussão, e uma discussão importante", afirmou, admitindo que há questões pendentes que teriam de ser consideradas.

"Teriam de avaliar quais os institutos com a tecnologia necessária para a produção de novos componentes da vacina, e podia ser uma das soluções para otimizarmos o processo de produção", disse.

Na outra questão que dirigiu à presidente da Pfizer, referiu-se aos novos estudos das temperaturas para o armazenamento de vacinas. As conclusões preliminares transmitidas por Angela Hwang são animadoras.

"Disse que existem agora informações de que pode ser armazenada a temperaturas mais altas, nomeadamente a -20 graus Celsius", relatou Sara Cerdas, considerando que este novo dado "pode ser importante também no sentido de agilizar o armazenamento e distribuição para regiões mais remotas, e também para países de baixo e médio rendimento, que não têm grande capacidade de armazenamento para vacinas a -80 graus Celsius".

Primeira reação da UE

Passado praticamente um ano desde que a Covid-19 foi declarada pandemia, Sara Cerdas olha em jeito de balanço para a reação da Europa à nova ameaça, admitindo que "a União Europeia ficou bloqueada em termos de coordenação de medidas, ou seja, cada Estado-membro olhou para si próprio".

Ainda assim, entende que a União Europeia acabou por se organizar na resposta à Covid, por exemplo, "nas medidas para o verão, nas medidas de confinamento, em diretrizes para os países, e também em todo o processo de investimento para a investigação de armas terapêuticas ou vacinas".

Mas, no futuro, a eurodeputada e médica espera que a coordenação europeia em matéria de saúde não esteja tão exposta a crises. Esse é o papel de "um pacote legislativo que irá melhorar todas estas questões", nomeadamente através da criação de "uma União Europeia para a Saúde".

Noutra vertente, "temos a solução do aumento de competências do ECDC, o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, e de competências da Agência Europeia do Medicamento. Portanto, o que é que está a acontecer? A União Europeia está a tirar muitas notas sobre o que correu mal e de que forma nós, enquanto união, enquanto instituições europeias, devemos trabalhar juntamente com os Estados-membros, com as diferentes instituições, para otimizar a nossa resposta a futuras ameaças".

"Hoje é a Covid, amanhã resistência aos antimicrobianos, um dia depois de emergência climática", exemplifica, defendendo que "temos que nos tornar mais resilientes e sustentáveis".

