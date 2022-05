Cessar-fogo na Azovstal, Turquia veta e Putin vê um problema na NATO e outros destaques TSF

Vladimir Putin, Presidente russo © Mikhael Klimentyev/EPA

O Ministério da Defesa russo anunciou esta segunda-feira um cessar-fogo com o objetivo de retirar os militares feridos que estão na fábrica de Azovstal, em Mariupol. O período foi acordado com representantes dos militares.

A integração da Finlândia e da Suécia na NATO está mais complicada. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, recusa a integração de ambos os países, devido às políticas pró-curdas que têm. Isto acontece depois de a Suécia ter seguido a Finlândia e apresentado a candidatura à aliança. Para Vladimir Putin, o alargamento da NATO para a Escandinávia só é um problema se forem colocadas armas nesses territórios.

Numa decisão saída do Conselho Superior de Segurança Interna, o Governo vai apresentar uma proposta de alteração para a lei dos metadados, mesmo sem existir uma revisão constitucional. A lei foi chumbada pelo Tribunal Constitucional.

Na oposição, Jorge Moreira da Silva apresentou esta segunda-feira a moção com que se candidata à liderança do PSD. Quer vencer todas as eleições sem "racistas, populistas e xenófobos".

O BCP apresentou lucros de 112,9 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. É um aumento de 95,2%. Os lucros foram negativamente influenciados pelos encargos com os créditos em francos suíços da operação na Polónia, justifica o banco.

Em Angola, o líder do maior partido da oposição denuncia violações da lei e desrespeito pela democracia por parte do Governo. Adalberto Costa Júnior, da UNITA, disse à TSF que defende uma revisão profunda da constituição angolana.

Já em França, Elisabeth Borne assumiu o cargo de primeira-ministra, depois de Jean Castex ter renunciado ao mandato. É a primeira mulher a ocupar o cargo em 30 anos, depois de Édith Cresson ter governado de maio de 1991 a abril de 1992.

Com a época quase no fim, é a hora de as transferências tomarem o protagonismo. A TSF falou com Jorge Silas, antigo treinador do Sporting, que fala sobre o futuro de FC Porto e Benfica.

No Sporting, o destaque vai para Abdul Fatawu Issahaku. Maxwell Konadu treinou o jovem extremo ganês nas seleções jovens e conta à TSF que "tem um pé esquerdo poderoso".