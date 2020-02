Chama-se A68, é o maior icebergue do mundo e está a caminho do Atlântico

Os ventos e as correntes têm empurrado o icebergue para norte © NASA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 06 Fevereiro, 2020 • 11:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Libertou-se da Antártida em 2017, deixou a plataforma de gelo Larsen C em julho desse ano, esteve imóvel durante um ano, mas agora dirige-se para norte e já está no limite do grande mar de gelo que delimita o continente. O A68, uma área gelada de seis mil metros quadrados, equivale ao triplo da dimensão do arquipélago dos Açores. Continua a mover-se, ainda sem perdas significativas de massa.

❄️ The world's biggest iceberg, #A68, is entering open ocean soon. The iceberg calved in 2017 & has a size of about 6,000 square km.#Copernicus ️ data allows to monitor the development of #ice shelfs.



( find out more in this article by @BBCAmos)https://t.co/JIGqDRY2px - Copernicus EU (@CopernicusEU) February 5, 2020

Não é o que acontecerá quando chegar ao oceano Antártico, conforme explicam os investigadores da Universidade de Swansea, do Reino Unido, à BBC . Os cientistas acreditam que o maior icebergue do mundo partir-se-á em pequenos blocos. Aliás, é uma surpresa para os cientistas que as ondas do oceano ainda não tenham tornado o A68 em "cubos de gelo".

Os ventos e as correntes têm empurrado o icebergue para norte, e o verão de 2019 imprimiu uma aceleração mais elevada ao processo. Agora, está a 63 graus de latitude sul, com uma rota previsível para os cientistas. Segue para o Atlântico, neste trilho a que os investigadores chamam de "beco do icebergue".

A comunidade científica monitoriza massas geladas desta dimensão, devido aos riscos relacionados com a interferência com o transporte marítimo. São exemplos desse acompanhamento dois outros icebergues, agora a nascer: um na Antártida Ocidental, com mais de 300 quilómetros quadrados, e outro no leste da Antártida, com 1500 quilómetros quadrados.