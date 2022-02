Champanhe com ecstasy mata homem em restaurante alemão

O homem de 52 anos não resistiu e morreu mais tarde, naquela noite © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Cátia Carmo 14 Fevereiro, 2022 • 23:45

Um homem de 52 anos morreu depois de beber, involuntariamente, champanhe com ecstasy num restaurante no sul da Alemanha, avança a AFP. Outras pessoas que estavam no jantar com o homem ficaram doentes, com sintomas de envenenamento, imediatamente depois de beberem da mesma garrafa no restaurante na cidade bávara de Weiden, no sábado à noite.

Cinco homens e três mulheres, entre os 33 e os 52 anos, foram levados para o hospital. O homem de 52 anos não resistiu e morreu mais tarde, naquela noite. O procurador-geral Gerd Schaefer afirmou que os testes toxicológicos revelaram que o champanhe continua uma "alta concentração" de ecstasy.

Perante esta situação, o Ministério Público local abriu uma investigação por suspeita de homicídio negligente, danos corporais e violação da lei dos narcóticos. Os investigadores estão a tentar determinar como, onde e quando é que foi depositado ecstasy na garrafa e quem é que tinha conhecimento disso.

Depois de beberem o champanhe contaminado, alguns clientes ficaram a contorcer-se de dor no chão do restaurante e a gritar de agonia. Nenhuma das restantes pessoas que foram tratadas no hospital ficou em estado crítico.

De acordo com o jornal Bild, o champanhe veio de uma garrafa de três litros que foi aberta na mesa dos clientes, com alguns deles a queixarem-se imediatamente de um sabor "químico" e "estranho" depois do primeiro golo. O presidente da Câmara de Weiden, Jens Meyer, confessou estar chocado com o que aconteceu e disse ser um "dia profundamente triste", para a cidade.