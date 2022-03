Chanceler alemão nega objetivo da NATO de mudar regime na Rússia

Olaf Scholz © Clemens Bilan/EPA

Por Lusa 28 Março, 2022 • 06:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Chanceler alemão negou no domingo que a NATO tenha como objetivo a mudança de regime na Rússia, numa entrevista à emissora alemã ARD.

"Esse não é o objetivo da NATO, e certamente também não é o objetivo do Presidente dos EUA", disse Olaf Scholz.

Scholz reagiu às declarações do líder norte-americano, Joe Biden, no sábado, quando afirmou que o Presidente russo, Vladimir Putin, "não pode permanecer no poder", o que foi interpretado como uma mudança drástica na política externa dos EUA.

A Casa Branca procurou mais tarde esclarecer que as observações não eram um apelo direto à destituição de Putin, mas sim que "Putin não pode ser autorizado a exercer poder sobre os seus vizinhos ou sobre a região".

Scholz disse ter discutido a questão com Biden na Casa Branca quando o líder dos EUA tomou posse.

"Ambos concordamos plenamente que a mudança de regime não é nem um objetivo nem uma meta da política que prosseguimos juntos", disse o chanceler alemão.

Na sua opinião, "é um assunto para os próprios povos e nações" lutar pela sua liberdade.

Scholz salientou que "a utilização de armas biológicas ou químicas não deve ter lugar" e advertiu Putin com "as consequências mais severas".

De um ponto de vista defensivo, Scholz disse: "Devemos estar conscientes de que temos um vizinho que está pronto a usar a violência para fazer valer os seus interesses".

E acrescentou que a Alemanha está a considerar adquirir um sistema de defesa antimísseis para se proteger contra um possível ataque. O sistema incluiria um escudo antimíssil baseado no modelo israelita 'Iron Dome'.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.119 civis, incluindo 139 crianças, e feriu 1.790, entre os quais 200 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 3,8 milhões de refugiados em países vizinhos e quase 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA