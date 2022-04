Charles Michel em Borodyanka pediu "justiça" pelos "crimes de guerra" de Putin

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 20 Abril, 2022 • 12:17 Partilhar este artigo Facebook

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, está na Ucrânia, onde se encontra esta tarde com o presidente Volodymyr Zelensky. Charles Michel já visitou esta manhã a cidade de Borodyanka, nos arredores de Kiev, onde pediu "justiça" pelos "crimes de guerra" ali praticados.

"Tal como em Bucha e em muitas outras cidades, a História não esquecerá os crimes aqui cometidos", afirmou Charles Michel, numa breve mensagem na rede social Twitter, em que afirma ainda que "não haverá paz, sem justiça".

A mensagem em ucraniano serve de legenda a uma foto em que Charles Michel aparece a saudar com um abraço uma mulher que tudo indica ser uma das moradoras da zona devastada durante a ocupação russa.

Noutra imagem com a mesma legenda, agora escrita em inglês, o presidente do Conselho Europeu e a vice-primeira-ministra, com a parta da Integração Europeia. Olga Stefanishyna olham em redor para a destruição.

A visita relâmpago de Charles Michel a Kiev foi mantida em segredo, sendo apenas divulgada esta manhã, através de uma breve publicação no Twitter.

Ao que a TSF apurou, Michel vai encontrar-se esta tarde com Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o qual tem insistido para que a União Europeia cancele as importações de gás e petróleo russos.

A dependência energética europeia da Rússia é, por essa razão, um dos temas possíveis para o encontro entre ambos, a pouco mais de um mês de uma cimeira extraordinária, convocada por Charles Michel, para 30 e 31 de maio, para debater o tema da energia.

Mas, no Conselho Europeu, o consenso sobre um embargo ao petróleo e ao gás russo não existe. O governo da Hungria já o expressou publicamente que não está em condições de apoiar sanções sobre o setor energético. E a Alemanha também resiste a uma decisão nesse sentido.

O dossiê da adesão deverá igualmente fazer parte do diálogo entre Charles Michel e Volodymyr Zelenky. Um sinal disso é que esta manhã, à chegada a Kiev, o presidente do Conselho Europeu foi recebido pela ministra da integração europeia, Olga Stefanishyna.

Sobra desse encontro, a fotografia publicada na conta oficial da rede social Twitter, em que Charles Michel aparece a saudar a ministra Ucraniana.

Um abraço à chegada ainda na plataforma da estação de comboio, e a legenda ao registo fotográfico do encontro "no coração da Europa livre a democrática" resume o simbolismo desta deslocação à capital da Ucrânia.

Nesta deslocação a Kiev, Charles Michel transporta principalmente uma mensagem de apoio e solidariedade, para dizer que a Europa está empenhada na reconstrução da Ucrânia, assim que as hostilidades terminarem.

Ontem, no final de uma reunião com os líderes do G7, - convocada pelo Presidente dos Estados Unidos -, Charles Michel destacou a "discussão sobre a necessidade de mais ajuda humanitária, financeira e militar."

"A UE vai criar o Fundo de Solidariedade para a Ucrânia para apoio imediato e para a reconstrução de uma Ucrânia democrática", afirmou.

