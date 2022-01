Charles Michel endereça "calorosos parabéns" a Metsola como nova presidente do Parlamento Europeu

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu © John Thys/EPA

Por Lusa 18 Janeiro, 2022 • 11:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, felicitou esta terça-feira a maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu (PPE), pela sua eleição como nova presidente do Parlamento Europeu, endereçando-lhe "calorosos parabéns" e esperando cooperação institucional.

"Os meus mais calorosos parabéns a Roberta Metsola por ser a nova presidente do Parlamento Europeu", escreveu Charles Michel, numa publicação na rede social Twitter.

Numa reação à escolha dos eurodeputados, hoje na sessão plenária da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo, o político belga apontou que "o Parlamento Europeu é o coração pulsante da democracia europeia".

"Estou ansioso por cooperar consigo, cara Roberta", adiantou Charles Michel.

A maltesa Roberta Metsola, do PPE, foi hoje eleita presidente do Parlamento Europeu para a segunda metade da legislatura, até 2024, sucedendo no cargo ao italiano David Sassoli, falecido na semana passada.

Na votação realizada hoje de manhã, Metsola obteve 458 votos entre 616 votos expressos, superando por larga margem a maioria absoluta de que necessitava (309), anunciou o eurodeputado português Pedro Silva Pereira, que dirigiu o ato eleitoral enquanto segundo vice-presidente da assembleia.

Apesar de ter três oponentes nesta eleição - a sueca Alice Bah Kuhnke (Verdes/Aliança Livre Europeia), que foi a segunda mais votada, com 101 votos, o polaco Kosma Zlotowski (Conservadores e Reformistas Europeus) e a espanhola Sira Rego (Grupo da Esquerda) -, a vitória de Metsola, até agora primeira vice-presidente do Parlamento Europeu, era já esperada, em função do entendimento entre as três maiores bancadas do hemiciclo, que previa que a presidência da assembleia europeia na segunda metade da legislatura coubesse a uma figura escolhida pelo PPE, de centro-direita, após o socialista Sassoli a ter assumido nos dois primeiros anos e meio.

Roberta Metsola, que cumpre hoje 43 anos, advogada, torna-se a terceira mulher a presidir ao Parlamento Europeu -- depois das francesas Simone Veil e Nicole Fontaine -, a primeira maltesa a dirigir uma instituição europeia, e ainda a mais jovem presidente de sempre da assembleia europeia.

Ainda hoje, os eurodeputados vão eleger os 14 vice-presidentes e os cinco questores, que compõem a Mesa do Parlamento Europeu, escolha que determinará a composição deste órgão nos próximos dois anos e meio, ou seja, até 2024.

Todos os cargos eleitos do Parlamento Europeu (presidente, vice-presidente, questor, presidente e vice-presidente de comissão e presidente e vice-presidente de delegação) são renovados a cada dois anos e meio em dois anos e meio.

A eleição -- que já estava há muito agendada para esta primeira sessão plenária do ano, independentemente do estado de saúde do anterior presidente -- ocorre um dia após o Parlamento Europeu ter prestado homenagem a David Sassoli, numa cerimónia no hemiciclo de Estrasburgo, durante a qual vários dirigentes europeus destacaram o legado que deixa na Europa, marcado pela defesa dos mais vulneráveis.

Sassoli morreu em 11 de janeiro, aos 65 anos, em Itália, onde se encontrava hospitalizado desde 26 de dezembro, sendo o primeiro presidente do Parlamento Europeu a morrer em exercício de funções nas quais estava prestes a ser substituído, no cumprimento de um acordo de partilha do mandato de cinco anos.